Какое слово отнесены к словам помощникам? мальчик, он, и.

Русский язык
Какое слово отнесены к словам помощникам? мальчик, он, и.
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю, что к словам помощникам всё-таки относится он
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