Какое слово отнесены к словам помощникам? мальчик, он, и.
Русский язык
Какое слово отнесены к словам помощникам? мальчик, он, и.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что к словам помощникам всё-таки относится он
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