Две собаки одновременно бросились за зайцем через 15 секунд между собаками было 45 ??етров одна бежала со скоростью 10 метров секунду и Найди скорость другой собаки

Гость: Гость:

РЕШЕНИЕ За 15 секунд пробежала лишние 45 м - скорость больше (или меньше) 1) 45 м : 15 с = 3 м/с - разность скоростей. 2) 10+3 = 13 м/с - ОТВЕТ - если оказалась впереди на 435 м ИЛИ 2а) 10 - 3 = 7 м/с - если отстала. на 45 м. ДВА ответа.