Название государств граничащих с русскими землями в 13 века
История
Название государств граничащих с русскими землями в 13 века
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Гость:
Речь Посполитая это Польша вместе с Литвой, они объединились и стали государством, потом Молдавия, Тевтонский орден и Рижский орден.
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