Укажите слово(-а) с двумя окончаниями. 1. Прозаседавшиеся 2. Двумястами 3. Сорокаведерный 4. Умалишенная 5. Столпотворение 6. Дикорастущие

Русский язык
Укажите слово(-а) с двумя окончаниями. 1. Прозаседавшиеся 2. Двумястами 3. Сорокаведерный 4. Умалишенная 5. Столпотворение 6. Дикорастущие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 2 - двумястами: изменяются обе части сложного числительного
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