Падает ли ударение на ы
Математика
Падает ли ударение на ы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Выдра (Ударение на "ы") Вырос ( ударение на "ы") Вылез (Ударение на "ы")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) Или хотя-бы объясните пожалуйста С: Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольника в се...
Русский язык
Укажите слово(-а) с двумя окончаниями. 1. Прозаседавшиеся 2. Двумястами 3. Сорокаведерный 4. Умалишенная 5. Столпотворение 6. Дикорасту...
Алгебра