Помогите решить6*(367-20)+5432:2
Математика
Помогите решить6*(367-20)+5432:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*(367-20)= 2.202-120= 2.082 2)2.082+(5432:2)=2.082+2.716=4.798
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :) Или хотя-бы объясните пожалуйста С: Найдите количество различных вариантов раскраски сторон правильного пятиугольника в се...
Русский язык
Укажите слово(-а) с двумя окончаниями. 1. Прозаседавшиеся 2. Двумястами 3. Сорокаведерный 4. Умалишенная 5. Столпотворение 6. Дикорасту...
Алгебра
Математика