Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,6 т, а площадь одной гусеницы 0,9 м кв. ?(Ответ выразите в кПа)

Физика

Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,6 т, а площадь одной гусеницы 0,9 м кв. ?(Ответ выразите в кПа)

Автор: Гость