Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,6 т, а площадь одной гусеницы 0,9 м кв. ?(Ответ выразите в кПа)

Физика
Какое давление на почву оказывает гусеничный трактор, если масса трактора 3,6 т, а площадь одной гусеницы 0,9 м кв. ?(Ответ выразите в кПа)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. у трактора две гусеницы, то оказываемое им давление на почву равно P =mg/S = 3,6*10^3 кг*10 м/c^2/1,8 м^2 =20000 Па Ответ:  20000 Па
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