В каком словосочетании главным словом является приоагательное? 1)туманное утро 2)довольно невзрачный 3)шариковая ручка 4)мобильный телефон Помогите пж пж пж СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Даю 30 баллов

Русский язык
В каком словосочетании главным словом является приоагательное? 1)туманное утро 2)довольно невзрачный 3)шариковая ручка 4)мобильный телефон Помогите пж пж пж СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Даю 30 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2)довольно невзрачный
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