В каком существительном допущена ошибка в написании суффикса орешек кусочик летчик овражек

Русский язык
В каком существительном допущена ошибка в написании суффикса орешек кусочик летчик овражек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КусоЕк проверить можно так, если сущ. поставить в род падеж то буква Е изчезнет, а если И то останется
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