В каком варианте ответа верно указаны главные члены предложения?Издавна люди исп??льзовали травы как лекарство. а)использовали травы. Б)использовали как лекарство. В)люди использовали . Г)люди испольсовали травы.

Русский язык
В каком варианте ответа верно указаны главные члены предложения?Издавна люди исп??льзовали травы как лекарство. а)использовали травы. Б)использовали как лекарство. В)люди использовали . Г)люди испольсовали травы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в правильный люди изпользовали
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Желтков в наши дни сочинение
Ответить
Математика
Вместо звездочки запишите цифры в противоположных числах
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения x=9x-3/x+5 решите пожалуйста,спасибо))
Ответить
Литература
Помогите Пожалуйста!!! выписать слова сравнения о громе, молнии и тучах из повести А. Чехова " Степь"
Ответить
Английский язык
Прочитай слова в транскрипции. напиши их.
Ответить