В каком варианте ответа верно указаны главные члены предложения?Издавна люди исп??льзовали травы как лекарство. а)использовали травы. Б)использовали как лекарство. В)люди использовали . Г)люди испольсовали травы.

Русский язык

В каком варианте ответа верно указаны главные члены предложения?Издавна люди исп??льзовали травы как лекарство. а)использовали травы. Б)использовали как лекарство. В)люди использовали . Г)люди испольсовали травы.

Автор: Гость