В каком варианте ответа верно указаны главные члены предложения?Издавна люди исп??льзовали травы как лекарство. а)использовали травы. Б)использовали как лекарство. В)люди использовали . Г)люди испольсовали травы.
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В каком варианте ответа верно указаны главные члены предложения?Издавна люди исп??льзовали травы как лекарство. а)использовали травы. Б)использовали как лекарство. В)люди использовали . Г)люди испольсовали травы.
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