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В каком веке появились народные промослы
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В каком веке появились народные промослы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народные промыслы появились в 17 веке
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