В какую частицу превращается атом, отдав или приняв электроны до завершения внешнего уровня? Na0 - 1e ... Cl0 + 1e ...
Химия
В какую частицу превращается атом, отдав или приняв электроны до завершения внешнего уровня? Na0 - 1e ... Cl0 + 1e ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na0-1e---Na+1(Катион) Cl0+1e----Cl-1(Анион)
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