В какую частицу превращается атом, отдав или приняв электроны до завершения внешнего уровня? Na0 - 1e ... Cl0 + 1e ...

Химия

В какую частицу превращается атом, отдав или приняв электроны до завершения внешнего уровня? Na0 - 1e ... Cl0 + 1e ...

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