В каждой клетке сидит одна птица. Сколько птиц во всех клетках, если в шести клетках - попугайчики, а в пяти клетках - канарейки? Выдели условие и вопрос задачи.

Математика
В каждой клетке сидит одна птица. Сколько птиц во всех клетках, если в шести клетках - попугайчики, а в пяти клетках - канарейки? Выдели условие и вопрос задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Попугайчики-6 клеток по 1 птице в каждой Канарейки-5 клеток по 1 птице в каждой 1)6+5=11(птиц)-всего Ответ:11 птиц
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