В каждой клетке сидит одна птица. Сколько птиц во всех клетках, если в шести клетках - попугайчики, а в пяти клетках - канарейки? Выдели условие и вопрос задачи.

Математика

В каждой клетке сидит одна птица. Сколько птиц во всех клетках, если в шести клетках - попугайчики, а в пяти клетках - канарейки? Выдели условие и вопрос задачи.

Автор: Гость