в каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке. напротив каждой кошки по три кошки. сколько кошек в комнате
Математика
в каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке. напротив каждой кошки по три кошки. сколько кошек в комнате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кошки уже есть. 3 · 4 = 12 12 + 4 = 16 кошек получается.
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