в каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке. напротив каждой кошки по три кошки. сколько кошек в комнате

Математика

в каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке. напротив каждой кошки по три кошки. сколько кошек в комнате

Автор: Гость