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В хозяйстве было 10комбайнов и 6
Математика
В хозяйстве было 10комбайнов и 6
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Получается 16 если 10+6 то получится 16
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