В классе 16 человек.Может ли в нём девочек быть меньше 3четвертей,но больше 70%

Математика
В классе 16 человек.Может ли в нём девочек быть меньше 3четвертей,но больше 70%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д <16* 3/4 = 12 Д > 16 * 0,7 > 11,2 - округляем 12 чел. Вывод: Может при условии ≤ 12, т.е равно 12. А если не равно 12, то и решения нет
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