В классе 32 ученика из них 3\8 составляют мальчики . сколько мальчиков учится в классе
Математика
В классе 32 ученика из них 3\8 составляют мальчики . сколько мальчиков учится в классе
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Ответ: 12 мальчиков
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