В классе у каждой девочки по 2 альбома и по 4 фломастера. 1) Какое количество альбомов у 7 учениц? 2) Какое количество фломастеров у 9 учениц? 3) Какое количество альбомов и фломастеров у 2 учениц? 4) Какое количество альбомов ...

Математика
В классе у каждой девочки по 2 альбома и по 4 фломастера. 1) Какое количество альбомов у 7 учениц? 2) Какое количество фломастеров у 9 учениц? 3) Какое количество альбомов и фломастеров у 2 учениц? 4) Какое количество альбомов и фломастеров у 6 учениц? 5) На сколько меньше альбомов у 3 учениц, чем фломастеров у 5?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*7=14 2)4*9=36 3)2*2=4 4*2=8 4)2*6=12 4*6=24 5)2*3=6 4*5=20 20-6=14
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