В классе у каждой девочки по 2 альбома и по 4 фломастера. 1) Какое количество альбомов у 7 учениц? 2) Какое количество фломастеров у 9 учениц? 3) Какое количество альбомов и фломастеров у 2 учениц? 4) Какое количество альбомов ...

Математика

В классе у каждой девочки по 2 альбома и по 4 фломастера. 1) Какое количество альбомов у 7 учениц? 2) Какое количество фломастеров у 9 учениц? 3) Какое количество альбомов и фломастеров у 2 учениц? 4) Какое количество альбомов и фломастеров у 6 учениц? 5) На сколько меньше альбомов у 3 учениц, чем фломастеров у 5?

Автор: Гость