Закрась две трети круа разделенного на шесть частей

Математика
Закрась две трети круа разделенного на шесть частей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно закрасить 4 части. Раз круг разделен на 6 частей, то одна его часть это 1/6. Чтобы узнать чему равна 2/3 необходимо разделить 6 на 3 (на новый знаменатель), получим 2. Потом 2 умножить на 2, будет 4.
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