Закрась две трети круа разделенного на шесть частей

Гость: Гость:

Нужно закрасить 4 части. Раз круг разделен на 6 частей, то одна его часть это 1/6. Чтобы узнать чему равна 2/3 необходимо разделить 6 на 3 (на новый знаменатель), получим 2. Потом 2 умножить на 2, будет 4.