Мы приехали на речку воскресенье провести, А свободного местечка возле речки не ??айти. тут сидят и там сидят ,загорают и едят. отдыхают,как хотят,сотни взрослых и ребят. мы по бережку прошли и поляночку нашли, но на солне...

Окружающий мир

Мы приехали на речку воскресенье провести, А свободного местечка возле речки не ??айти. тут сидят и там сидят ,загорают и едят. отдыхают,как хотят,сотни взрослых и ребят. мы по бережку прошли и поляночку нашли, но на солнечной полянке тут и там пустые банки и,как будто нам назло,даже битое стекло. мы приехали на речку понедельник провести, только чистого местечка возле речки не найти объясни,к каким последствием может привести такое поведение людей на природе.укажи не менее трёх

Автор: Гость