Найдите углы равнобедренного прямоугольного треугольника

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У такого треугольника, как и у любого другого, три угла, но раз он прямоугольный, то один угол 90 градусов, раз равнобедренный, то углы при основании равны: 180-90=90 90 : 2 = 45. Значит, два других уга - 45 градусов. Ответ : 90, 45, 45.