Найдите углы равнобедренного прямоугольного треугольника

Геометрия
Найдите углы равнобедренного прямоугольного треугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У такого треугольника, как и у любого другого, три угла, но раз он прямоугольный, то один угол 90 градусов, раз равнобедренный, то углы при основании равны: 180-90=90 90 : 2 = 45. Значит, два других уга - 45 градусов. Ответ : 90, 45, 45.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните умножение: а)(x+4)(y-5) б)(x-8)(6-y) в)(-10-x)(y+3) г)(-2-y)(x-9)
Ответить
Русский язык
разберите слово заволновались по составу пожаоуйста
Ответить
Литература
Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.
Ответить
Литература
Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.
Ответить
Математика
найти площадь закрашенных фигур
Ответить