Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.
Литература
Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Можно быть честным и совершать при этом плохие поступки, а вот у человека нравственного- по умолчанию количество плохих поступков будет меньше и скорее всего он будет честным и в низ сознается или будет испытывать чувство стыда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.
Математика
География
Литература