Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.

Литература
Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Можно быть честным и совершать при этом плохие поступки, а вот у человека нравственного- по умолчанию количество плохих поступков будет меньше и скорее всего он будет честным и в низ сознается или будет испытывать чувство стыда
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Достоевский писал, что честность-это верность своим убеждениям, а нравственность-это нечто больше. Согласны ли вы с этим мнением, Аргументируйте.
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