Составить словосочетания со словами "такому" и "о стольких"

Русский язык
Составить словосочетания со словами "такому" и "о стольких"
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Гость:
Такому другу, о стольких деньгах
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