По распространенности в земной коре алюминий
Химия
По распространенности в земной коре алюминий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третий, после кислорода и кремния
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