Раздели текст на предложения. Запиши первое и третье предложения, выделяя зеленой ручкой заглавные буквы в начале предложений и знаки препинания в конце предложений. Подчеркни в четвертом предложении буквы,обозначающие гласные ...

Русский язык
Раздели текст на предложения. Запиши первое и третье предложения, выделяя зеленой ручкой заглавные буквы в начале предложений и знаки препинания в конце предложений. Подчеркни в четвертом предложении буквы,обозначающие гласные звуки. Какое чудесное утро солнышко смотрит с голубого неба ветер играет листочками а кто это шуршит в ветвях это птички перелетают с ветки на ветку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое чудесное утро. Солнышко смотрит с глубокого неба. Ветер играет листочками. А кто это шуршит в ветвях? Это птички перелетают с ветки на ветку. Какое чудесное утро. Ветер играет листочками. А ктО ЭтО шУршИт в вЕтвЯх? ( там где надо подеркнуть обознающие гласные звуки я выделила ( это буквы А, О, Э, О, У, И, Е, Я.)
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