Раздели текст на предложения. Запиши первое и третье предложения, выделяя зеленой ручкой заглавные буквы в начале предложений и знаки препинания в конце предложений. Подчеркни в четвертом предложении буквы,обозначающие гласные ...

Гость: Гость:

Какое чудесное утро. Солнышко смотрит с глубокого неба. Ветер играет листочками. А кто это шуршит в ветвях? Это птички перелетают с ветки на ветку. Какое чудесное утро. Ветер играет листочками. А ктО ЭтО шУршИт в вЕтвЯх? ( там где надо подеркнуть обознающие гласные звуки я выделила ( это буквы А, О, Э, О, У, И, Е, Я.)