Выполняя тест, в котором 30 вопросов, руфь дала верных ответов на 50% больше, чем неверных.сколько верных ответов дала руфь, если она ответила на все вопросы.

Математика

Выполняя тест, в котором 30 вопросов, руфь дала верных ответов на 50% больше, чем неверных.сколько верных ответов дала руфь, если она ответила на все вопросы.

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