Выполняя тест, в котором 30 вопросов, руфь дала верных ответов на 50% больше, чем неверных.сколько верных ответов дала руфь, если она ответила на все вопросы.
Математика
Выполняя тест, в котором 30 вопросов, руфь дала верных ответов на 50% больше, чем неверных.сколько верных ответов дала руфь, если она ответила на все вопросы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+Х+1/2X=30 5/2x=30 5x=60 x=12 - количество неверных ответов 12+6=18 - количество верных ответов
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