разберите слово заволновались по составу пожаоуйста

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разберите слово заволновались по составу пожаоуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За- приставка Волн-кореньи Ова - суфф И,л суфф Сь -суфф
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