Выполните умножение: а)(x+4)(y-5) б)(x-8)(6-y) в)(-10-x)(y+3) г)(-2-y)(x-9)
Математика
Выполните умножение: а)(x+4)(y-5) б)(x-8)(6-y) в)(-10-x)(y+3) г)(-2-y)(x-9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)ху-5х+4у-20 б)6х-ху-48+8у в)-10у-30-ху-3х г)-2х+18-ху+9у
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