В классе всего 17 парт. За 3 партами сидит по одному ученику, а за остальными по двое. Сколько учеников в классе? Реши задачу выражением.

Математика

В классе всего 17 парт. За 3 партами сидит по одному ученику, а за остальными по двое. Сколько учеников в классе? Реши задачу выражением.

Автор: Гость