В классе всего 17 парт. За 3 партами сидит по одному ученику, а за остальными по двое. Сколько учеников в классе? Реши задачу выражением.
Математика
В классе всего 17 парт. За 3 партами сидит по одному ученику, а за остальными по двое. Сколько учеников в классе? Реши задачу выражением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: За тремя партами сидело учеников: 1*3=3 (уч) Остальные парты за исключением 3-х составляют: 17-3=14 (парт) За 14-ми партами сидело учеников: 2*14=28 (уч) Всего учеников в классе: 3+28=31 (уч) Ответ: В классе 31 ученик
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