В клетке сидело 4 кролика,четверо детей купили по кролику из этих кролей и один кролик остался.Как это могло случится?
Математика
В клетке сидело 4 кролика,четверо детей купили по кролику из этих кролей и один кролик остался.Как это могло случится?
Ответ(ы):
Гость:
4 кролика, четверо ребят, каждому по одному кролику. Только трое своих кроликов забрали просто так, а четвёртый своего зверька унёс прямо с клеткой. Вот и получилось, что один кролик остался в клетке.
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