В клетке сидело 4 кролика,четверо детей купили по кролику из этих кролей и один кролик остался.Как это могло случится?

Математика
В клетке сидело 4 кролика,четверо детей купили по кролику из этих кролей и один кролик остался.Как это могло случится?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 кролика, четверо ребят, каждому по одному кролику. Только трое своих кроликов забрали просто так, а четвёртый своего зверька унёс прямо с клеткой. Вот и получилось, что один кролик остался в клетке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько будет: 12/3+2. 15/10+2. 1,5/0,5+2 помогите пожалуйста!
Ответить
Окружающий мир
Скажите пожалуйста. Обхват груди при глубоком вдохе. Обхват груди при глубоком вы??охе. Число вдохов за 1 минуту в спокойном состоянии. Число выдох...
Ответить
Математика
выполните вычитание А)48 - (-15) Б)25-32 в)-5,5-2,8г)3,7-4,5
Ответить
Математика
Как налить в кастрюлю 2 л воды,если есть банка вместимостью 1 и 3 л? Запиши числовые ??авенства .
Ответить
Математика
Решите графически уравнение: -4x^-2=x^2-5.
Ответить