В книге 3 рассказа.Первый рассказ занимает 92 страницы, второй - на 25 страниц меньше, чем первый, а третий занимает столько страниц, сколько первый и второй вместе. Сколько страниц в книге? Помогите пожалуйста:(

Математика

В книге 3 рассказа.Первый рассказ занимает 92 страницы, второй - на 25 страниц меньше, чем первый, а третий занимает столько страниц, сколько первый и второй вместе. Сколько страниц в книге? Помогите пожалуйста:(

Автор: Гость