В книге 3 рассказа.Первый рассказ занимает 92 страницы, второй - на 25 страниц меньше, чем первый, а третий занимает столько страниц, сколько первый и второй вместе. Сколько страниц в книге? Помогите пожалуйста:(
Математика
В книге 3 рассказа.Первый рассказ занимает 92 страницы, второй - на 25 страниц меньше, чем первый, а третий занимает столько страниц, сколько первый и второй вместе. Сколько страниц в книге? Помогите пожалуйста:(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 92-25=67 страниц во втором рассказе 2) 92+67=159 страниц в третьем рассказе 3) 92+67+159=318 страниц в книге
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