У Малыша и Карлсона вместе было 12 плюшек. После того, как Карлсон съел 3 штуки, а Малышу дали еще 5 штук, плюшек у Малыша и Карлсона стало поровну. Сколько плюшек было у каждого из них первоначально?

Математика
У Малыша и Карлсона вместе было 12 плюшек. После того, как Карлсон съел 3 штуки, а Малышу дали еще 5 штук, плюшек у Малыша и Карлсона стало поровну. Сколько плюшек было у каждого из них первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-3=9 9+5=14 14-12=2 плюшки были у малыша 12-2=10 плюшек было к карлсона
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