У Малыша и Карлсона вместе было 12 плюшек. После того, как Карлсон съел 3 штуки, а Малышу дали еще 5 штук, плюшек у Малыша и Карлсона стало поровну. Сколько плюшек было у каждого из них первоначально?

Математика

У Малыша и Карлсона вместе было 12 плюшек. После того, как Карлсон съел 3 штуки, а Малышу дали еще 5 штук, плюшек у Малыша и Карлсона стало поровну. Сколько плюшек было у каждого из них первоначально?

Автор: Гость