Как назывался основной орган управления Новгородской республики и каковы были его функции

Гость: Гость:

Новгородская боярская (или аристократическая) республика имела очень выгодное ЭГП: она располагалась на самом севере и занимала самую большую по тем временам территорию. Земледелие было развито слабо из-за климатических условий, зато новгородцы активно занимались бортничеством и добычей пушнины. Очень хорошо были развиты купеческое и ремесленное сословия, из чего делаем вывод, что торговля и ремесло были на хорошем уровне + Новгороду повезло, они могли торговать с Европой. Самые крупные города - Великий Новгород и Псков. Княжеская власть была очень слабой, главный орган городской власти - вече. Главная задача вече - избирать главных должностных лиц: 1.Посадник - глава правительства (управление + суд) 2.Владыка - руководитель новгородской православной церкви Распоряжался казной, контролировал международные отношения Новгорода. 3. Тысяцкий - глава новгородского ополчения. Ведал сбором налогов, в его подчинении находился суд по торговым делам. 4. Князь - князя вече приглашало в случае войны. Он не имел никаких других прав, и даже резиденция князя находилась вне городских стен (чтобы он не решил ненароком власть захватить). Также вече определяло военную политику. В реальности хозяевами на вече были так называемые 300 "золотых поясов" - богатейшие бояре Новгорода. Новгород был разделен на 5 районов,которые назывались концы (отсюда выражение "во все концы"). Собирались 2 вида вече: Кончанское (районное) и уличное.