Помогите Проведите опыт. 1.Сделайте глубокий вдох. Отметьте время начала опыта . 2.Задержите дыхание . 3.Отметьте время,когда произошёл выдох. 4 Подумайте ,какие системы органов,на ваш взгляд ,учавствовали в этом опыте. ...

Биология

Помогите Проведите опыт. 1.Сделайте глубокий вдох. Отметьте время начала опыта . 2.Задержите дыхание . 3.Отметьте время,когда произошёл выдох. 4 Подумайте ,какие системы органов,на ваш взгляд ,учавствовали в этом опыте. 5. Можно ли с помощью этого опыта доказать,что организм функционирует как единое целое?

Автор: Гость