Помогите Проведите опыт. 1.Сделайте глубокий вдох. Отметьте время начала опыта . 2.Задержите дыхание . 3.Отметьте время,когда произошёл выдох. 4 Подумайте ,какие системы органов,на ваш взгляд ,учавствовали в этом опыте. ...
Биология
Помогите Проведите опыт. 1.Сделайте глубокий вдох. Отметьте время начала опыта . 2.Задержите дыхание . 3.Отметьте время,когда произошёл выдох. 4 Подумайте ,какие системы органов,на ваш взгляд ,учавствовали в этом опыте. 5. Можно ли с помощью этого опыта доказать,что организм функционирует как единое целое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну изи задействованы ростовая полость, носовая полость, носоглотка, гортань легкие
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