Помогите с сочинением на тему "гордость это хорошо или плохо"

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Гордость бывает разной. То ли ты гордишься собой,своими достижениями,действиями. Можно гордиться за своего приятеля. Он победитель,и ты очень рад,что у тебя есть такой хороший друг. Эта гордость вызывает чувство положительное. Но есть и другие стороны гордости. При ссоре друзей у них стоит очень сложный выбор: быть гордым,не звонить,не писать,не общаться и больше не мириться. Или же наоборот,забыть про гордость и начать дружить. В этой ситуации гордость-не очень хорошее чувство. Оно заводит тебя в тупик и безвыходность.