В некотором алфавите записан текст из 300 символов. Количество информации 150 байтов.Сколько символов в алфавите ? Имеется файл с текстом из 200 символов.При наборе текста используется компьютерный алфавит.Текст нужно скопиров...
Информатика
В некотором алфавите записан текст из 300 символов. Количество информации 150 байтов.Сколько символов в алфавите ? Имеется файл с текстом из 200 символов.При наборе текста используется компьютерный алфавит.Текст нужно скопировать на на дискету,на которой имеется 20 Кбайт памяти.Поместится ли текст на дискету ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 150 / 300 = 0.5 полбайта на символ. 4 бита. то бишь 16 символов в алфавите
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