В некотором алфавите записан текст из 300 символов. Количество информации 150 байтов.Сколько символов в алфавите ? Имеется файл с текстом из 200 символов.При наборе текста используется компьютерный алфавит.Текст нужно скопиров...

Информатика

В некотором алфавите записан текст из 300 символов. Количество информации 150 байтов.Сколько символов в алфавите ? Имеется файл с текстом из 200 символов.При наборе текста используется компьютерный алфавит.Текст нужно скопировать на на дискету,на которой имеется 20 Кбайт памяти.Поместится ли текст на дискету ?

Автор: Гость