Художни засоби вести с песни как тебя не любить киев мой
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Художни засоби вести с песни как тебя не любить киев мой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По одной из версий, музыка песни появилась за одну ночь, а текст рождался в муках — при наличии второго куплета всё никак не было правильных слов к первому.Ставшая крылатой фраза «Как тебя не любить, Киев мой» появилась по воле случая, когда Дмитрий Луценко, напевая мелодию, гулял по Киеву. Его внимание привлекла молодая пара. Девушка демонстрировала свой норов, а парень воскликнул: «Как тебя не любить!». Луценко оставалось добавить «Мой Киев», и текст песни приобрёл своё окончательное звучание
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