Художни засоби вести с песни как тебя не любить киев мой

Гость: Гость:

По одной из версий, музыка песни появилась за одну ночь, а текст рождался в муках — при наличии второго куплета всё никак не было правильных слов к первому.Ставшая крылатой фраза «Как тебя не любить, Киев мой» появилась по воле случая, когда Дмитрий Луценко, напевая мелодию, гулял по Киеву. Его внимание привлекла молодая пара. Девушка демонстрировала свой норов, а парень воскликнул: «Как тебя не любить!». Луценко оставалось добавить «Мой Киев», и текст песни приобрёл своё окончательное звучание