Узнайте пословицу по описанию жизнь постоянно меняется, так что ранее накопленны?? опыт приходится все время обновлять. И, тем не менее, ни знаниЯ , ни возраст не избавляют от ошибок.
Литература
Узнайте пословицу по описанию жизнь постоянно меняется, так что ранее накопленны?? опыт приходится все время обновлять. И, тем не менее, ни знаниЯ , ни возраст не избавляют от ошибок.
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Гость:
Век живи, век учись, а дураком помрёшь!
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