Соотнесите слова и их схемы.Запишите слова под соответствующей цифрой.Придумайте по одному собственному примеру к каждой схеме.
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Соотнесите слова и их схемы.Запишите слова под соответствующей цифрой.Придумайте по одному собственному примеру к каждой схеме.
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2 4 5 1 7 6 3 7 2 3 5 1 3
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