Соотнесите слова и их схемы.Запишите слова под соответствующей цифрой.Придумайте по одному собственному примеру к каждой схеме.

Русский язык

Соотнесите слова и их схемы.Запишите слова под соответствующей цифрой.Придумайте по одному собственному примеру к каждой схеме.

Автор: Гость