Для чего нужна гортань, трахеи и легкие
Окружающий мир
Для чего нужна гортань, трахеи и легкие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все органы относятся к дыхательной системе. С помощью них осуществляется дыхание организма.
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