В стакан воды кинули кусок льда,изменится ли общем воды если лед растит?
Физика
В стакан воды кинули кусок льда,изменится ли общем воды если лед растит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да объём воды изменится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Соотнесите слова и их схемы.Запишите слова под соответствующей цифрой.Придумайте по одному собственному примеру к каждой схеме.
Русский язык
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!! Карточка - сұрақнамалар Тақырыбы: Септік жалғаулары Мақсаты: Тақырыпты өткен соң материалды қаншалықты меңгергендігін тексеру үшін ...
Математика