Расстояние между станциями 240 км. Пассажирский поезд этот путь проходит за 3 часа, ?? товарный за -за 5 ч. с этих станций одновременно навстречу друг другу выехали пассажирский и товарный поезда и встретились на некотором расс...
Математика
Расстояние между станциями 240 км. Пассажирский поезд этот путь проходит за 3 часа, ?? товарный за -за 5 ч. с этих станций одновременно навстречу друг другу выехали пассажирский и товарный поезда и встретились на некотором расстоянии. сколько километров проехал до встречи пассажирский поезд? товарный поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:3=80(км/ч) - скорость пассажирского поезда 240:5=48(км/ч) - скорость товарного поеда 80+48=128(км/ч) - скорость сближения 240:128=240/128=15/8(час) - время движения поездов до встречи 80*15/8=150(км) - проехал до встречи пассажирский поезд 240-150=90(км) - проехал товарный поезд
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