Расстояние между станциями 240 км. Пассажирский поезд этот путь проходит за 3 часа, ?? товарный за -за 5 ч. с этих станций одновременно навстречу друг другу выехали пассажирский и товарный поезда и встретились на некотором расс...

Математика

Расстояние между станциями 240 км. Пассажирский поезд этот путь проходит за 3 часа, ?? товарный за -за 5 ч. с этих станций одновременно навстречу друг другу выехали пассажирский и товарный поезда и встретились на некотором расстоянии. сколько километров проехал до встречи пассажирский поезд? товарный поезд?

Автор: Гость