Одна сторона прямоугольника равна 15м другая его сторона по сравнению с первой на 3 м больше
Геометрия
Одна сторона прямоугольника равна 15м другая его сторона по сравнению с первой на 3 м больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15+3=18 м - вторая сторона прямоугольника 2) 2(15+18)=2*33=66 м - периметр прямоугольника
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