Написать "Багажный лист путешественника" от 10 до 15 вещей с собой на путешествие по островам

География
Написать "Багажный лист путешественника" от 10 до 15 вещей с собой на путешествие по островам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Палатка,тёплую одежду ну хотя бы носки, тарелку,ложку,бакал,нож
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