Нужно составить краткий конспект по теме Рибонуклеиновые кислоты. Заранее спасибо.

Биология
Нужно составить краткий конспект по теме Рибонуклеиновые кислоты. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рибонуклеиновая кислота (РНК) имеет огромное значение в жизни клет­ки. Молекулы РНК состоят из одной полинуклеотидной цепочки, которая синтезируется на молекуле ДНК и является комплементарной копией от­дельных участков одной из цепочек ДНК. Только вместо тимина (Т) в РНК входит похожее по своим свойствам азотистое основание урацил (У). РНК служит посредником между ДНК и синтезируемыми белками, так как высту­пает организатором процесса сборки мономеров в полимер. Полагают, что РНК по сравнению с ДНК является более древней в истории развития орга­нического мира.По выполняемым функциям различаются три формы РНК.Информа­ционная, или  матричная, РНК (иРНК) списывает последовательность нук­леотидов с ДНК в  ядре и осуществляет непосредственную передачу этого «ко­да ДНК» для  синтеза молекул белка.  Рибосомная РНК составляет основную массу РНК в клетке (от 85 до 90%), около 10 % со­ставляет клеточная тРНК и очень мало иРНК — около 4-5 %.

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