Из двух городов одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста.Скорость первого 18,5 км/ч а скорость второго составляет 3/5 скорости первого.Найди расстояние между городами если первый велосипедист догонит второго ч...

Математика

Из двух городов одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста.Скорость первого 18,5 км/ч а скорость второго составляет 3/5 скорости первого.Найди расстояние между городами если первый велосипедист догонит второго через 1ч 12 мин. Плизз оч надо

Автор: Гость