Из двух городов одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста.Скорость первого 18,5 км/ч а скорость второго составляет 3/5 скорости первого.Найди расстояние между городами если первый велосипедист догонит второго ч...
Математика
Из двух городов одновременно в одном направлении выехали два велосипедиста.Скорость первого 18,5 км/ч а скорость второго составляет 3/5 скорости первого.Найди расстояние между городами если первый велосипедист догонит второго через 1ч 12 мин. Плизз оч надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость 2 велосипедиста 18,5 * 3/5 = 11,1 км/чРасстояние, которое проехал каждый велосипедист V=Sхt18,5*1,12=20,72 км проехал первый велосипедист11,1*1,12=12,43 км проехал второй велосипедист20,72+12,43=33,15 км - Общее расстояние между городами. Ответ: Расстояние между городами 33,15 км.
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