В книге 810 страниц , Чебурашка прочитал 7/10 Сколько страниц осталось непрочитанных

Гость: Гость:

Есть два способа решения. Первый: 1) 7:10=0,7(стр.)-прочитал. 2) 810-0.7=809,3(стр.)-осталось. Ответ: 809,3 страницы. Второй способ: 1) 810-7/10=809 10/10 - 7/10= 809 3/10=809,3(стр.)-осталось. Ответ: 809,3 стр.