В комнате десять человек Вова Илья Женя Саша Сима Серёжа Валя Игорь Лева Таня какое утверждение точно неверно ? А) в комнате больше четырёх мальчиков Б)в комнате есть три девочки В) в комнате мальчиков больше чем девочек Г)...

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В комнате десять человек Вова Илья Женя Саша Сима Серёжа Валя Игорь Лева Таня какое утверждение точно неверно ? А) в комнате больше четырёх мальчиков Б)в комнате есть три девочки В) в комнате мальчиков больше чем девочек Г) в комнате поровну девочек и мальчиков Д) в комнате больше пяти девочек
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) 5 девок 5 мальчиков
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