В корзине было 25кг вишни из корзины взяли 6 кга на компотна 2 кг больше сколько килограммов вишни осталось в корзине?
Математика
В корзине было 25кг вишни из корзины взяли 6 кга на компотна 2 кг больше сколько килограммов вишни осталось в корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 кг+(6 кг+2 кг)=6 кг+8 кг=14 кг (взяли из корзины) 25 кг-14 кг=11 кг Ответ: в корзине осталось 11 кг вишни
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