В корзине было 25кг вишни из корзины взяли 6 кга на компотна 2 кг больше сколько килограммов вишни осталось в корзине?

Математика

В корзине было 25кг вишни из корзины взяли 6 кга на компотна 2 кг больше сколько килограммов вишни осталось в корзине?

Автор: Гость