Рассмотри первый рисунок. Покажи целый прямоугольник , ½ прямоугольника , ¹–10 ,¹ -5 его. Сколько в целом прямоугольнике десятых долей? пятых долей ? Сколько десятых долей в половине ? в пятой долей ?

Математика
Рассмотри первый рисунок. Покажи целый прямоугольник , ½ прямоугольника , ¹–10 ,¹ -5 его. Сколько в целом прямоугольнике десятых долей? пятых долей ? Сколько десятых долей в половине ? в пятой долей ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТЫ В целом ДЕСЯТЫХ долей - ДЕСЯТЬ. а пятых = ПЯТЬ. А вот в половине - половина этого = 510 = 1/2 -половина В  пятой доле = 1/5*10 = 2 десятых = 210 = 1/5 - пятая доля.
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