Рассмотри первый рисунок. Покажи целый прямоугольник , ½ прямоугольника , ¹–10 ,¹ -5 его. Сколько в целом прямоугольнике десятых долей? пятых долей ? Сколько десятых долей в половине ? в пятой долей ?
Математика
Рассмотри первый рисунок. Покажи целый прямоугольник , ½ прямоугольника , ¹–10 ,¹ -5 его. Сколько в целом прямоугольнике десятых долей? пятых долей ? Сколько десятых долей в половине ? в пятой долей ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТЫ В целом ДЕСЯТЫХ долей - ДЕСЯТЬ. а пятых = ПЯТЬ. А вот в половине - половина этого = 510 = 1/2 -половина В пятой доле = 1/5*10 = 2 десятых = 210 = 1/5 - пятая доля.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика